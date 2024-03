Elezioni regionali in Abruzzo | tutto quello che c’è da sapere | i candidati | le modalità di voto e lo scrutinio

(Di sabato 9 marzo 2024) Cresce l’attesa per lein. Chiusa la campagna elettorale con gli ultimi comizi di venerdì sera, adesso è il momento della verità per i duealla carica di presidente e le 12 liste in corsa (6 per ciascun candidato presidente). Si vota nella sola giornata di domenica dalle 7 alle 23. Le operazioni di spoglio inizieranno immediatamente dopo la chiusura dei seggi. Chiamati alle urne sono 1.208.276 elettori abruzzesi dei 305 comuni della regione: i seggi elettorali sono 1.634, di cui 13 ospedalieri. Il fac-simile della scheda elettoralee liste – Sono solo due ialla carica di presidente della Regione. L’economista e docente universitario Luciano D’Amico corre con il sostegno della coalizione di centrosinistra. ...

