Elezioni regionali in Abruzzo | Centrodestra cerca la rivincita Marsilio contro D’Amico

Leggi tutta la notizia su firenzepost

(Di sabato 9 marzo 2024) Si vota per la Regione, in, domenica 10 marzo 2024: urne aperte dalle 7 alle 23. Marco, governatore uscente, è il candidato del, mentre su Luciano D'Amico sono riposte le speranze del Centrosinistra. Che vorrebbe fare il bis dopo il risultato a sorpresa in Sardegna, che ha visto imporsi per una manciata di preferenze Alessandra Todde L'articolo proviene da Firenze Post.