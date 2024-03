Elezioni | non solo Abruzzo | tutte le partite aperte e i possibili scenari

(Di sabato 9 marzo 2024) Un voto dal peso solamente locale o con riflessi pesanti sulloo nazionale (governo e dintorni)? La risposta arriverà dalle 23 in poi di domenica prossima, ora di chiusura delle urne incon immediato avvio dello spoglio delle schede. Da quei risultati emergerà la posta in gioco per il destino politico italiano, visto l’orizzonte elettorale che seguirà nel resto della Penisola (Regionali e Comunali in agenda) e fino ad arrivare a Bruxelles. Compattezza dell’alleanza contro campo larghissimo. Il post Sardegna, con la sconfitta della prima squadra in campo, fa intravederediversi ma soprattutto inaspettati fino a poche settimane fa per tutto il fronte di opposizione al governo. Ma da qui a pensare di poter ribaltare il tavolo ce ne corre, visti i tanti nodi da sciogliere – tra i ...

(Adnkronos) – Il giro di incontri romani di oggi di Angelo Chiorazzo , prima con Elly Schlein e poi con Giuseppe Conte , a sera non ha ancora portato ad una soluzione per le regionali in Basilicata . ... (webmagazine24)

Pubblicato il 8 Marzo, 2024 (Adnkronos) – Il giro di incontri romani di oggi di Angelo Chiorazzo , prima con Elly Schlein e poi con Giuseppe Conte , a sera non ha ancora portato ad una soluzione per ... (dayitalianews)

Portogallo al voto, la sorpresa potrebbe essere la destra di Chega: Per la prima volta nella storia moderna portoghese, la destra si presenta alle urne con sondaggi che la danno su percentuali non marginali. Domenica si voterà in Portogallo, dopo la crisi del terzo go ...formiche

Palamara candidato da Bandecchi alle prossime Europee: L'ex magistrato Luca Palamara sarà capolista di Alternativa popolare nella circoscrizione centro Italia alle prossime Elezioni europee ... di tutti quegli elettori che oggi hanno deciso di non votare ...ansa

Elezioni regionali in Abruzzo 2024, tutto quello che c'è da sapere prima del voto: Come già successo in Sardegna, anche in Abruzzo è probabile che la partita si giocherà sul filo. L’accostamento tra le due tornate non è azzardato. Lo sa bene il candidato del centrosinistra Luciano D ...repubblica