Elezioni in Russia | Riggi | “Ecco l’obiettivo di Putin”

(Di sabato 9 marzo 2024) Lorenzodi Geopolitica.info, in esclusiva ai nostri microfoni: “L’esito di questeresta scontato. Vedremo quale sarà la scelta delle opposizioni di”. Si avvicinano sempre più lein. Il prossimo 17 marzo i cittadini saranno chiamati al voto per eleggere il nuovo presidente. Il risultato in favore diè scontato, ma gli esperti si domandano se l’inquilino del Cremlino riuscirà a raggiungereche si pone ad ogni tornata elettorale.pronto a vincere lein– cityrumors.it – foto AnsaRicordiamo che questo voto arriva dopo eventi che hanno segnato Mosca come la guerra in Ucraina oppure le morti di Prigozhin e Navalny. Di tutto questo ne abbiamo parlato ...

Yulia Navalnaya esorta i russi a recarsi alle urne il 17 marzo alle 12 come forma di protesta contro il governo di Putin. La vedova di Alexey Navalny rilancia così in un VIDEO sul web l'iniziativa ... (ilgiornaleditalia)

La morte di Alexsei Navalny ha scosso la Russia e ora la moglie, Yulia Navalnaya , esorta i suoi connazionali a recarsi alle urne il 17 marzo alle ore 12 in punto. Una forma di protesta contro il ... (velvetmag)

Washington, 7 marzo 2024 – Sale la tensione tra Russia e Stati Uniti. Mosca ha convoca to oggi l'ambasciatrice statunitense Lynne Tracy lamentando “tentativi di interferenza” di Washington negli ... (quotidiano)

