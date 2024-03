Elezioni in Abruzzo | perché sono una sfida così importante

(Di sabato 9 marzo 2024) Leregionali indi domenica 10 marzo costituiscono unaelettorale fra le più significative dell’anno in Italia. A causa del ribaltone delle scorse settimane in Sardegna, i giochipiù che aperti anche a L’Aquila. In Sardegna la candidata di Centrosinistra e Movimento Cinque Stelle, Alessandra Todde, è diventata presidente contro ogni pronostico, superando sia pure di un soffio il candidato di Centrodestra, Paolo Truzzu, sindaco di Cagliari, imposto da Giorgia Meloni. Adesso è a rischio la rielezione del governatore uscente dell’, Marco Marsilio, anch’egli di Fratelli d’Italia. Il Centrosinistra ci crede davvero. L’esperimento del campo largo, naufragato già prima dellepolitiche generali del 25 settembre 2022, riparte da Cagliari. ...

Si vota per la Regione, in Abruzzo , domenica 10 marzo 2024: urne aperte dalle 7 alle 23. Marco Marsilio , governatore uscente, è il candidato del Centrodestra , mentre su Luciano D'Amico sono riposte ... (firenzepost)

AGI - Sono 1.208.276 gli abruzzesi (592.041 uomini e 616.235 donne) chiamati al voto domani per l'elezione del presidente della Regione e per il rinnovo del Consiglio regionale. I dati si ... (agi)

