Elezioni Abruzzo 2024 | quando si vota Data | orari e come funziona lo spoglio

(Di sabato 9 marzo 2024) Roma, 09 marzo- Urne aperte domani, domenica 10 marzo, dalle ore 7 alle ore 23,gli elettori dell’saranno chiamati al voto per l’elezione del presidente della Regione e il rinnovo del consiglio regionale. Sono 305 i comuni al voto, per un totale di aventi diritto pari a 1.208.276, di cui 592.041 uomini e 616.235 donne su una popolazione censita di 1.275.950. Le sedi dei seggi elettorali sono 1.634 di cui 13 ospedaliere. In corsa solo due candidati: Marco Marsilio per il centrodestra e governatore uscente della Regione, e Luciano D’Amico appoggiato dal centrosinistra, Movimento 5 Stelle, Azione e Italia Viva. La sfida abruzzese rappresenta un test fondamentale per il governo di centrodestra che non a caso, negli ultimi giorni di campagna elettorale, ha schierato tutti i suoi colonnelli a sostegno di Marsilio con ...