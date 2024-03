Elezioni Abruzzo 2024 | il fac simile della scheda elettorale | simboli e come votare i candidati

Elezioni in Abruzzo - D’Amico chiude la campagna in piazza a L’Aquila con Todde : “Col centrosinistra unito si vince”. Luciano D’Amico, candidato di tutto il centrosinistra per la guida della Regione Abruzzo, chiude la sua campagna elettorale in piazza a L’Aquila assieme alla ... (Leggi)