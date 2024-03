Elena Sofia Ricci | ritorno bomba sulla Rai | le immagini del set

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di sabato 9 marzo 2024)Rai per questa grande attrice:sul set come non l’avete mai vista prima. Dopo il grandissimo e travolgente successo nel ruolo di Suor Angela nella serie tv di Rai1 “Che Dio ci aiuti”, questa talentuosissima attrice punta a bissare il grande successo ottenuto, sempre sul primo canale televisivo della tv ammiraglia. Ci riuscirà? Non ci resta che aspettare ancora poco per saperlo. Suor Angela in “Che Dio ci aiuti” – (Credit: Instagram @chediociaiuti5) – (Cityrumors.it)Intanto sono appena terminate le riprese del nuovo film, sui social girano le primedi lei sul set ed è già subito un gran tripudio di complimenti. I fan, infatti, non si sono certo fatti scappare l’occasione per complimentarsi con lei e porle qualche domanda ...