Elena Leonardi | niente autopsia | «Morta annegata | forse dopo un malore» La verità dalle telecamere

Elena Leonardi è stata trovata senza vita in acqua a Venezia, venerdì 8 marzo. La conferma ufficiale che la 40enne originaria di Marostica sia morta per annegamento,... (leggo)

Il mistero avvolge la tragica scoperta avvenuta sull’isola della Certosa, a Venezia, dove il corpo di Elena Leonardi , una donna di 40 anni, è stato rinvenuto senza vita in un canale. La Leonardi , ... (thesocialpost)

Venezia , 9 marzo 2024 – Donna trovata morta in laguna : potrebbe essere annegata scivolando dalla darsena mentre sistemava la sua barca a vela. È questa l’ipotesi degli inquirenti che indagano sul ... (ilrestodelcarlino)

Elena Leonardi morta in acqua a Venezia. Originaria di Sarcedo, lavorava per la Biennale: E' stata trovata morta, riversa in acqua nella darsena dell'isola di Certosa a Venezia la vicentina Elena Leonardi, 41enne originaria di Sarcedo e da ...ecovicentino

Malore o una caduta dalla darsena: Elena Leonardi trovata annegata davanti all'isola della Certosa: Elena Leonardi è morta annegata, probabilmente scivolata in acqua dalla sua barca a vela. Aveva 40 anni, il suo corpo è stato recuperato poco lontano dall'imbarcazione, ormeggiata nel porticciolo dell ...rainews

Il giallo dietro la morte di Elena Leonardi, la donna di 40 anni trovata senza vita in acqua: Il giallo dietro la morte di Elena Leonardi, la donna di 40 anni trovata morta nel Darsena: cosa è emerso dalle prime indagini del caso ...bigodino