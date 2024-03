Eintracht Francoforte-Hoffenheim domenica 10 marzo 2024 ore 17 | 30 | formazioni | quote | pronostici

Leggi tutta la notizia su infobetting

(Di sabato 9 marzo 2024) Tornato alla vittoria dopo un mese e mezzo sul campo dell’Heidenheim l’di Toppmoeller affronta in questo scontro diretto per il sesto posto unreduce da 2 vittorie consecutive. Gli Adler hanno disputato un ottimo primo tempo, dove hanno sfruttato gli episodi per crearsi quel doppio vantaggio da gestire contro un avversario complicato specie in casa. I biancoblu invece hanno InfoBetting: Scommesse Sportive e