Ecco il Digital Markets Act | cosa cambia per le big tech

(Di sabato 9 marzo 2024) La misura voluta dalla Unione europea entra in vigore con l’obiettivo di arginare gli abusi e limitare le posizioni dominanti delle grandi compagnie tecnologiche Diventa esecutivo il Regolamento sui Mercatii (Dma), il famosoAct , che stabilisce una serie di obblighi e divieti per arginare gli abusi degli operatori dominanti, con l’obiettivo di dare vita a un mercato più competitivo dove possano prosperare anche i player più piccoli. Entra in vigore ilActs – Cityrumnors.it – Nato per contrastare gli abusi di posizione dominante prima che si verifichino, prevede whitelist, con nuovi obblighi per le aziende, blacklist, con divieti e restrizioni per evitare pratiche sleali, sanzioni per le bigche non si adegueranno e case by case assessment, ...