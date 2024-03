Eccellenza C’è la decima di ritorno | il programma e gli arbitri

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di sabato 9 marzo 2024) È l’ora del derbyssimo Castelfidardo-Osimana. Missione Chiesanuova per la Jesina. Sul piedistallo K Sport Montecchio-Civitanovese Vallesina, 8 marzo 2024 – Tutte assieme, appassionatamente. Le 16 squadre di, per quel che riguarderà la venticinquesima giornata, giocheranno in contemporanea alle 15.00 questa domenica. Vista la prossimità dello scadere del campionato, per ognuna parliamo davvero di passioni in crescendo. Si, perché nessuna può sentirsi ancora certa del proprio destino. Le pulsazioni legate alla sfida tra Castelfidardo ed Osimana non necessitano di grandi presentazioni. Marco Giuliodori allenatore Castelfidardo Tuttavia, per i biancoverdi il derbyssimo può rappresentare un ulteriore trampolino per sognare in grande nel finale di stagione. Seppur dotata di minor campanilismo, anche la gara tra K Sport Montecchio e Civitanovese mette sul piatto ...