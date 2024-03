“È cosi incredibile” The Voice Senior | giudici di sasso davanti ad Antonio | protagonista di un fatto di cronaca che ha sconvolto l’Italia

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di sabato 9 marzo 2024) Quarta puntata di “The”, venerdì 8 marzo alle 21.30 su Rai 1, il talent show che premia le più belle voci over 60 del Paese, giunto quest’anno alla quarta stagione. Al timone della trasmissione ancora una volta Antonella Clerici, affiancata dalla giuria di coach composta da Loredana Berté, Gigi D’Alessio, Clementino e Arisa. Per i coach nuova puntata di “Blind Auditions, le tradizionali “audizioni al buio” dove, come di consueto, dovranno ascoltare i concorrenti senza poterli vedere. Sarà solo la loro voce a doverli conquistare e, in quel caso, il coach potrà voltarsi per aggiudicarsi il concorrente in squadra. Se più coach si volteranno, invece, sarà il concorrente a decidere a chi affidare il proprio percorso. Tra i concorrenti Antonello Tonna, un musicista con una lunga carriera da pianista sulle navi da crociera. “Sei tu”. ...