“E adesso basta” Perla scoperta al Grande Fratello | la resa dei conti inaspettata

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di sabato 9 marzo 2024) Le puntate delportano sempre degli strascichi e nei giorni successivi alla messa in onda spesso i nodi vengono al pettine e non si contano le discussioni e le chiacchiere alle spalle. O in faccia, come è successo aprotagonista di questa edizione per via della storia con Mirko, negli ultimi tempi ha fatto parlare anche per l’amicizia speciale con Alessio Falsone. Ma a proposito di amicizie al, una sembra entrata in crisi. Quella con Letizia Petris, che praticamente è presto diventata la sua ombra quando è entrata in casa ma nelle scorse settimane hanno discusso perché la fotografa l’ha vista chiacchierare nello stesso letto con Greta ma c’è rimasta ancora peggio quando ha scoperto che per la ‘Radio...