Dumfries | «Inter | concentrazione alta! Bologna avversario difficile»

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 9 marzo 2024) Altissimaper cercare di conquistare un altro risultato utile consecutivo. Prima diparla su Dazn Denzel. FOCALIZZATI – Denzelintroduce così: «è unda sfidare. Ci siamo sfidati due volte quest’anno, anche in Coppa Italia. Siamo focalizzati su questa partita, non pensiamo all’Atletico Madrid, perché quello di oggi è un match importante per il nostro percorso campionato. Dobbiamo mantenerela».-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della ...