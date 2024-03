“Due popoli | due stati? Mi sembra difficile” Il pragmatico cardinale Pizzaballa

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di sabato 9 marzo 2024) Nel dramma che insanguina il vicino oriente, una delle voci più lucide è quella delPierbattista, Patriarca latino di Gerusalemme.e lontano da ideologie e pacifismi kantiani, fin dal 7 ottobre ha cercato di rappresentare la situazione sul terreno per quella che è: non una delle tante guerricciole fra israeliani e palestinesi, ma qualcosa che stavolta è destinato ad avere conseguenze chiare dalle quali non si potrà tornare indietro. In un’intervista a Vatican News ha infatti detto che “dopo questa crisi, una delle più gravi in assoluto degli ultimi 70 anni, né israeliani né palestinesi saranno più disposti a soluzioni temporanee. Questi eventi obbligheranno tutti a trovare soluzioni stabili”. Alla domanda se sia il caso di ritirare fuori il vecchio mantra (assai comodo) dei “due ...