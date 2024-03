Dua Lipa si sente una Donna Alfa | «Siamo duali | forti ma anche vulnerabili»

Brit Awards 2024 : Dua Lipa e i look delle star sul red carpet. Torna l’appuntamento con i Brit Awards : la cerimonia 2024 premia ancora una volta il talento musicale e non rinuncia al glam da red carpet , da Dua Lipa a ... (Leggi)

Dua Lipa ha sfoggiato due look capelli ai Brit Awards (e sono già diventati trend) : ecco quali. Dua Lipa ai Brit Awards ci ha regalato non un solo look capelli, ma ben due (facendoci sognare), donandoci inoltre anche tre cambi d’abito. Dua Lipa ha ... (Leggi)