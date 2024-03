Droga | pistole e un mitragliatore | blitz e sequestri a Scampia

(Di sabato 9 marzo 2024) (Adnkronos) – Une oltre 17 chili di. E' il bilancio deieseguiti dai carabinieri del comando provinciale di Napoli a. Dopo i recenti controlli nell’area a nord del capoluogo partenopeo, a colpire il segno sono i militari del nucleo operativo di Napoli Stella. Ilè scattato nell’Oasi del L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Caso Alessia Pifferi, ‘rete criminale’ si allarga: sospetti su altre due psicologhe Toti: ‘Inizio lavori tunnel è sogno che si avvera’ Berardi, rottura del tendine d’Achille: domani sarà operato Lufthansa, in arrivo due giorni di sciopero del personale di terra Platinette: “Io obeso per delusione amore, aiuto psicologico ...

Napoli: mitragliatore, pistole e 17 kg di Droga trovati da carabinieri a Scampia: Napoli, 9 mar. (Adnkronos) - Un mitragliatore, pistole e oltre 17 chili di Droga. E' il bilancio dei sequestri eseguiti dai carabinieri del comando provinciale di Napoli a Scampia. Dopo i recenti cont ...lanuovasardegna

Blitz all'Oasi del Buon Pastore: maxi sequestro di armi e Droga: I carabinieri hanno eseguito perquisizioni in diversi appartamenti. Il bottino in un’area comune nel lotto R: 165 panetti di hashish per oltre 17 chili di Droga e 4 pistole clandestine perfettamente ...napolitoday

Scampia, periferia a Nord di Napoli: Carabinieri sequestrano arsenale di armi e oltre 17 Chili di Droga: Ancora un sequestro dei Carabinieri. Mitra, pistole e 17chili di Droga a Scampia, nella periferia a Nord di Napoli ...ilcrivello