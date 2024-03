Droga | Meloni visita comunità Incontro | ' ciascuno di noi è unico | conta rialzarsi' **

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 9 marzo 2024) Amelia (Tr), 9 mar. (Adnkronos) - "Quello che voi state facendo è un percorso doloroso, complesso e difficile, però vi può trasformare in persone che hanno qualcosa da insegnare agli altri". Lo ha sottolineato il presidente del Consiglio Giorgia, che questa mattina hato ad Amelia, in provincia di Terni, laper il recupero dei tossicodipendenti, fondata da don Pierino Gelmini, dove più volte si era già recata in passato. Ad accoglierla il capo struttura della, Giampaolo Nicolasi, il presidente, Giuseppe Lorefice, insieme al direttivo, allo staff multidisciplinare al completo e ai ragazzi e alle ragazze impegnati nel percorso terapeutico. "Vi sarà capitato varie volte nella vostra vita -ha sottolineato la premier- di non sentirvi all'altezza, anche per il fatto ...