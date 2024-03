“Dove le parole non bastano | arriva l’arte” | ad Ostia un murales contro femminicidi e soprusi

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di sabato 9 marzo 2024), 9 marzo 2024 – E’ stata completata la nuova opera “#RESPECT”, dalla famosa street artist Tina Loiodice, presente con le sue opere in luoghi simbolo, dalle periferie di Corviale a Sant’Angelo il Paese delle Fiabe, da Settecamini a Cassino, dal parco Santa Maria della Pietà a Belvedere Ostrense nelle Marche. Ilha preso vita a, in via Cardinal Ginnasi 11, alle spalle della chiesa di Santa Maria Regina Pacis e sabato 9 marzo è stato inaugurato. “lenon” Quale occasione migliore, se non la settimana in cui si celebra la giornata internazionale dei diritti delle donne per presentare #RESPECT, dando risalto al grido che trasuda dai colori di quest’opera con una contaminazione artistica, attraverso ...