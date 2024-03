Dossieraggio | Renzi | credo parte FdI voglia insabbiare tutto

(Di sabato 9 marzo 2024) Firenze, 9 mar. (askanews) – “Ho ragione di credere che c’è tutta un’altradi FdI che la commissione non la vuole per niente, a dire di no alla presenza di Nordio è la preoccupazione che nella commissione di inchiesta si potesse saldare una maggioranza trasversale esia interesse di chi guida il paese in questo momento cercare di abbuiare. Perchè? Se le vittime sono tre o quattro si può discutere, ma se ci sono state decine di migliaia di accessi è evidente che il motto non disturbare il manovratore riguarda chi le mani in pasta le ha avute e le ha adesso”. Lo ha detto Matteodal palco della Leopolda sottolineando che “è questo il modello con cui ci hanno portato dal 40% al 4%”. “Cara Meloni misureremo la tuadi trasparenza dalla capacità di dare corso a richiesta ...

