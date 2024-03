Dossieraggio | perché non è una bolla di sapone Cosa sa Mulè

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di sabato 9 marzo 2024) «Melillo ha trovato una voragine organizzativa sconfortante all'atto dell'insediamento. La sua prima ispezione straordinaria riguardò proprio le banche dati. Eccola presenza di Cafiero De Raho in Commissione è inopportuna». A dirlo Giorgio, vicepresidente della Camera e deputato di Forza Italia. Qualcuno definisce tutta la vicenda unadi. È d'accordo? «Assolutamente no! Siamo di fronte a una gigantesca bomba sulla tenuta delle istituzioni. Per disinnescarla occorre un'azione rapida, coraggiosa e penetrante». Il leader pentastellato Conte, però, sostiene che qualcuno voglia strumentalizzare il caso... «Il M5S vive un'enorme ipocrisia, dalla politica estera fino alla giustizia. É giustizialista quando tratta vicende che riguardano gli altri, dimenticando ogni presunzione d'innocenza, mentre è ...