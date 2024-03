Dossieraggio | Nordio chiede istituzione Commissione parlamentare d’inchiesta

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di sabato 9 marzo 2024) "Raggiunto punto di non ritorno" Il ministro della Giustizia Carlol'di unad'inchiesta che faccia piena luce sull'attività disu cui indaga la Procura di Perugia. "Credo che adesso abbiamo raggiunto un punto di non ritorno e che quindi sia necessaria una profonda riflessione non solo normativa ma anche