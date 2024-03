Dossieraggio | Abodi | «Caso Gravina preoccupante | l’indagine…»

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di sabato 9 marzo 2024) Le parole di Andrea, Ministro per lo Sport, sulche coinvolge Gabriele. I dettagli Andreaha parlato a margine di un evento al Coni delche vede coinvolto il presidente della Figc Gabriele. PAROLE – «Situazione? Mi preoccupa moltissimo, però oltre non vado. Sono abituato a parlare con la cautela necessaria. Di fronte a questa vicenda servono prudenza e garanzie. La magistratura in primo luogo farà la sua parte. Io poi sono contrario ai tribunali del popolo e ai processi di piazza. Ho sentito, anche perché abbiamo problemi quotidiani che vanno affrontati, quello che emerge dalla cronaca di questo fatto è il dato inquietante».