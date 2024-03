Dossier | l’avvocato Della Valle | “Metodi da Kgb La prima domanda da porsi è | a chi giova?”

(Di sabato 9 marzo 2024) Una vicenda che ricorda le “manovre del Kgb” e rispetto alla quale bisogna chiedersi: “Cui prodest? A chi?“. Raffaele, fra i più noti penalisti italiani, storico avvocato di Enzo Tortora, già parlamentare e membroCommissione stragi,ancora di entrare nel merito del caso, vuole chiarire quanto la vicenda lo turbi, da cittadino e uomo di diritto: “La cosa è vergognosa, e mi fa dubitare del fatto che, a 84 anni, io possa morire credendo dignitosamente nella giustizia”. Perché – chiarisce – nel fatto che un pubblico ufficiale abbia violato “uno dei capisaldinostra democrazia”, come il diritto costituzionale alla privacy, “c’è, evidentemente, una sicurezza di un’impunità“. “Impossibile operare in quel modo senza essere ...

Raimo, la Di Cesare e i Dossier del Domani: ecco il podio dei peggiori: Studenti protestano contro Valditara ma si rivolgono al ministro sbagliato. La docente della Sapienza rimpiange la brigatista morta. De Benedetti difende il "diritto di Dossieraggio" dei suoi giornali ...ilgiornale

Cosenza, omicidio di Gioffrè: costituite le parti in aula. In aula i video dell'imputata Mirabelli: La prima udienza. Il processo che vede imputata Tiziana Mirabelli dell’omicidio del pensionato Rocco Gioffrè s’è aperto ieri, in Assise, senza sussulti. La Corte di assise (presidente Paola Lucente) h ...catanzaro.gazzettadelsud

Dossieraggio, ecco le riforme da fare per evitarlo: Come ha detto il procuratore della Repubblica di Perugia Raffaele Cantone, i numeri degli accessi che sarebbero stati compiuti dal tenente Pasquale Striano, distaccato alla Direzione Nazionale Antimaf ...milanofinanza