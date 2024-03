Donne e autonomia economica | incontro dell’associazione spazio Aspasia

(Di sabato 9 marzo 2024)e disuguaglianze di genere, ha affrontato questo tema l’associazionequest’anno in occasione della giornata internazionale della donna. In untenutosi alla Pro Loco di Giugliano l’attrice Teresa Barretta, l’assessora comunale Isabella Riccardo e l’imprenditrice Carla D’Amore, intervistate dal direttore di Teleclubitalia Giovanni Francesco Russo, hanno raccontato le loro storie, le L'articolo Teleclubitalia.

Il bilancio sociale 2023 della Fondazione Felicita Morandi di Varese: in prima linea contro la violenza sulle Donne: L'importanza di fare rete I relatori hanno sottolineato l'importanza di fare rete tra istituzioni ed enti del terzo settore per contrastare la violenza di genere e accompagnare le Donne in un percorso ...varesenoi

Violenza Donne, in Calabria il protocollo del Consiglio regionale: Aterp e osservatorio: ROMA - "Il Consiglio Regionale della Calabria ha firmato un importante protocollo d'intesa per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della violenza di genere, nonché per la protezione ed ...notizie.tiscali

Lavoro e Welfare per le Donne, spunti di riflessioni nell’iniziativa organizzata a Lamezia Terme: Lavoro e Welfare per le Donne, spunti di riflessioni sulle sfide e sulle vittorie che le Donne affrontano quotidianamente al centro del confronto dell’iniziativa organizzata dalla Conferenza ...cn24tv