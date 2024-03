Domani di scena le assemblee delle società

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 9 marzo 2024)è il giornoper ladei Terzieri. Alle 10 si terrà l’assemblea dei soci per adempimenti statutari fondamentali previsti dalla normativa del Terzo settore. L’assemblea dovrà approvare i bilanci consuntivo e preventivo, sono inoltre previste le approvazioni di alcuni regolamenti. L’assemblea annuale è inoltre l’occasione per un confronto fra i soci per la programmazione annuale che anche quest’anno appare molto impegnativa. L’assemblea dei soci è formata dai priori dei tre Terzieri di Borgo, Cittanuova e Cittavecchia e dal sindaco del Comun di Massa Marittima. Successivamente alle 11 l’assemblea dei soci si apre a tutti gli iscritti ai terzieri per un confronto e per informare tutti gli scritti, per valutare le cose fatte nel 2023, programmare il nuovo anno e informare sui temi aperti. ...