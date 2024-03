Documento eredità Agnelli | ' obiettivo è Marella in Svizzera'

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 9 marzo 2024) "Finché la signora X è viva il nostroprincipale deve essere quello di mantenere e proteggere il suo permesso permanente di residenza in(il cosiddetto permesso C)". E' il testo di un, recuperato durante la perquisizione dell'8 febbraio scorso nel corso delle indagini che ruotano intorno all'di Gianni, con cui la procura di Torino crede di poter dimostrare che la residenza in terra elvetica diCaracciolo (vedova dell'Avvocato) era fittizia. Il testo (senza data e non firmato) è inserito nel decreto di rinnovo del sequestro notificato nei giorni scorsi ai fratelli John, Lapo e Ginevra Elkann, al commercialista Gianluca Ferrero e al notaio svizzero Urs Von Grueningen, tutti iscritti nel registro degli indagati.