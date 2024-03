Docente preso a pugni da alunno di 13 anni | finisce in ospedale

(Di sabato 9 marzo 2024) Nel comasco unè statoda untredicenne: l'uomo di 38era intervenuto per sedare una lite fra il suo aggressore e un altro ragazzino. L'articolo .

Como, 13enne prende a pugni il prof intervenuto per sedare la lite col compagno: Docente finisce in ospedale: La lite mentre gli alunni stavano attendendo il pulmino che doveva portarli in gita. L’insegnante,38 anni, ha riportato un trauma a una spalla e diverse escoriazioni. Avvertiti i carabinieri: cosa ris ...ilgiorno

Cerca di separare due alunni di 13 anni, Docente picchiato: (ANSA) - MILANO, 09 MAR - Un Docente delle scuole medie del Comasco è finito in ospedale in seguito all'aggressione ...espansionetv

Prof separa due alunni, preso a pugni da un tredicenne: Clamoroso episodio, nella mattinata di ieri, alla scuola di Musso. Un Docente è finito in ospedale in seguito all’aggressione di un alunno delle scuole medie. L’incredibile fatto si è svolto, in base ...laprovinciadicomo