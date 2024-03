Divelta la statua di Anna Magnani | i ladri la abbandonano per strada

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di sabato 9 marzo 2024) Divelto nella scorsa notte, il busto bronzeo raffigurante l'attricedalla sua nicchia di Via della Pelliccia nel rione Trastevere. L'opera dell'artista Gianluca Baglioni, dal titolo "Mamma Roma" era stata inaugurata nel 2019 in onore dell'attrice e del legame speciale con Trastevere, nonché del celebre film di Pierpaolo Pasolini. Ad accorgersene i caschi bianchi del gruppo S.P.E. (Sicurezza Pubblica Emergenziale), del Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale, impegnati nei controlli volti al contrasto del fenomeno conosciuto come malamovida. Gli agenti si sono immediatamente attivati per le ricerche, riuscendo a rinvenire il busto nascosto nelle adiacenze, forse a causa dell'eccessivo peso dello stesso. Sempre la Polizia Locale del gruppo S.P.E, che sta portando avanti le indagini, tramite visione delle telecamere ...