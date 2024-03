Disforia di genere | la storia di Miki nato donna “salvato da un inaspettato ‘dono’ online”

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di sabato 9 marzo 2024) 'Dopo tante esperienze autodistruttive il percorso di cambiamento e rinascita a 35 anni, oggi serve formazione anche per medici che conoscono poco i nostri corpi' "in un corpo che non riconoscevo, ho vissuto momenti difficili. Dolore, incapacità di comprendere il mio stesso disagio, esperienze autodistruttive. A cambiare il corso della mia vita è stato