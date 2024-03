DIRETTA MotoGP | GP Qatar 2024 LIVE | via alle qualifiche! Bagnaia sfida Martin per la pole

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 9 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADEL GP DI ARABIA SAUDITA DI F1 D18.00 12.41 Tutti in pista i piloti di questa Q1 e vedremo se Marco Bezzecchi riuscirà a rientrare nella top-2 di questo stint. Al momento, il romagnolo ha fatto fatica a trovare la quadra con la GP23. Favoriti però i due alfieri dell’Aprilia Trackhouse, Oira e Raul Fernandez. 12.40 VIA ALLA Q1! 12.37 Yamaha cresciuta in termini di velocità massima, ma evidentemente i problemi non riguadano solo questo aspetto. A Iwata hanno tanto da fare. 12.34 Un elenco che conferma le difficoltà di Honda e di Yamaha, con il povero Quartararo costretto a fare i miracoli con la M1. Problemi tecnici per Marini, con l’impossibilità di girare sulla RC213V. 12.32 Nella Q1 ci saranno Raul Fernandez, ...