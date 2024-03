DIRETTA MotoGP | GP Qatar 2024 LIVE | semaforo verde | inizia la stagione con la Sprint Race!

(Di sabato 9 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADEL GP DI ARABIA SAUDITA DI F1 DALLE 18.00 LA GRIGLIA DI PARTENZA DELLA17.02 I piloti vanno a posizionarsi sulla griglia di partenza. Ci siamo… 17.00 Giro di ricognizione! 16.58 Saranno 11 i giri da percorrere. 16.55 Ricordiamo che laassegna 12 punti al primo, 9 al secondo, 7 al terzo, 6 al quarto, 5 al quinto, 4 al sesto, 3 al settimo, 2 all’ottavo, 1 al nono. 16.53 Piloti in attività con pole position a Lusail: 3 – MARTIN Jorge (ESP) {2021, 2022,} 2 – VIÑALES Maverick (ESP) {2017, 2019} 1 – MARQUEZ Marc (ESP) {2014} 1 – ZARCO Johann (FRA) {2018} 1 – BAGNAIA Francesco (ITA) {2021} 1 – MARINI Luca (ITA) {2023} 16.52 Vincitore2023. MARTIN Jorge ...

