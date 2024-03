DIRETTA MotoGP | GP Qatar 2024 LIVE | furibonda rimonta di Marquez | Martin allunga

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 9 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADEL GP DI ARABIA SAUDITA DI F1 DALLE 18.00 LA GRIGLIA DI PARTENZA DELLA-1subito Espargarò e mette il podio in cassaforte.ora vicinissimo ad un Bagnaia in crisi. -1 Non una buona Sprint Race per Bagnaia, che è andato in crisi con le gomme. -2 Espargarò sembra averne decisamente di più e stavolta passa Bagnaia all’interno. -2 ATTACCA ESPARGARO’! Finisce lungo in frenata, Bagnaia si infila e tiene la posizione. -2 Bagnaia non sembra poter avere lo spunto per superare Binder. E alle sue spalle è vicinissimo Espargarò. -3 Gli altri italiani: 13° Bezzecchi, 20° Morbidelli, 21° Marini. -3è al comando con 4 decimi su Binder e 8 su Bagnaia. -4 Sbaglia ...