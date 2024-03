DIRETTA MotoGP | GP Qatar 2024 LIVE | Alex Marquez sorprende nelle pre-qualifiche | Bagnaia e Martin in Q2 Dalle 12 40 le qualifiche

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 9 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADEL GP DI ARABIA SAUDITA DI F118.00 12.32 Nella Q1 ci saranno Raul Fernandez, Oira, Bezzecchi, Quartararo, Miller, Zarco, Mir, Augusto Fernandez, Rins, Nakagami, Morbidelli e Marini. 12.30 Tra 10? prenderanno il via le. 12.28 Facendo un recap, quindi,ha ottenuto il miglior riscontro di queste pre-in 1:51.108 a precedere di 0.010 Jorgee di 0.109 Fabio Di Giannantonio. Francescoha ottenuto il quarto tempo a 0.130. In Q2 anche Vinales, Acosta, Aleix Espargaro, Bastianini, Marce Brad Binder. 12.25 BANDIERA A ...