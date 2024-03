DIRETTA F1 | GP Arabia Saudita 2024 LIVE | Leclerc si riprende il podio | penalità da scontare per Perez

(Di sabato 9 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA37° giro/50 La Ferrari è senz’altro migliorata rispetto al 2023 e, non a caso, è chiaramente avanti a Mercedes, McLaren e Aston Martin. Il problema è che la Red Bull è cresciuta ancora di più e sembra persino più superiore rispetto alla passata stagione. 36° giro/50 Norris, Hamilton e Zhou sono gli unici che non si sono ancora fermati. 35° giro/50 Ancora Piastri finisce lungo in frenata nell’attacco su Hamilton e deve cedere nuovamente la posizione al britannico. 35° giro/50 La Ferrari comunque si conferma seconda forza, sebbene abbia davanti un mostro irraggiungibile. 34° giro/50 Adessosi sta allineando al passo delle due Red Bull, anche se il dubbio che Verstappen estiano procedendo all’80% è più che lecito. 33° giro/50 Bearman sta facendo una gara molto ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18° giro/50 Perez che è distante ben 5?3 da Verstappen… 18° giro/50 Tutto troppo facile per la Red Bull. Perez non ha problemi a superare Norris sul ... (oasport)

F1, Ferrari: Sainz dopo l'operazione è al paddock per vedere il Gp d'Arabia: Incredibile Carlos Sainz. A poche ore dall'operazione d'urgenza per una appendicite a Gedda in Arabia Saudita, il pilota spagnolo della Ferrari ha prima pubblicato un post su Instagram dalla sua camer ...napolimagazine

Gp Arabia Saudita, la gara in DIRETTA: Verstappen leader, safety car in pista: (Adnkronos) - Max Verstappen e la Red Bull in pole position nel Gp di Arabia Saudita, secondo appuntamento del Mondiale 2024 di Formula 1. A Gedda, Charles Leclerc scatta dalla seconda posizione con ...palermomania

F1 LIVE GP Arabia Saudita, segui la gara in DIRETTA: A Gedda Max Verstappen scatta in pole per andare a caccia del 2° successo stagionale, con Leclerc che scatta al suo fianco e Oliver Bearman al debutto con la Ferrari: segui gli aggiornamenti in dirett ...autosprint.corrieredellosport