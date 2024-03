DIRETTA F1 | GP Arabia Saudita 2024 LIVE | la Safety Car può sparigliare le carte!

(Di sabato 9 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA9° giro/50 Ricordiamo che Norris, Perez, Hulkenberg e Zhou sono in top10, ma non hanno ancora cambiato le gomme. 9° giro/50 La classifica aggiornata in regime diCar: 1 Lando NORRIS McLarenLEADER – – 2 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.550 1 3 Lewis HAMILTON Mercedes+2.724 – – 4 Sergio PEREZ Red Bull Racing+3.272 15 Charles LECLERC Ferrari+4.031 1 6 Oscar PIASTRI McLaren+5.542 1 7 Fernando ALONSO Aston Martin+7.180 1 8 Nico HULKENBERG Haas F1 Team+8.508 – – 9 George RUSSELL Mercedes+10.741 1 10 Guanyu ZHOU Kick Sauber+11.836 – – 11 Yuki TSUNODA RB+14.050 112 Or BEARMAN Ferrari+14.548 1 13 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+15.197 1 14 Alexander ALBON Williams+15.831 1 15 Esteban OCON Alpine+16.928 1 16 Valtteri BOTTAS Kick Sauber+18.314 1 17 Logan SARGEANT Williams+19.462 ...

