Dino Baggio | «Mai detto nulla su Vialli e Mihajolovic | sbagliai la frase sul doping»

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di sabato 9 marzo 2024) Relevo ha intervistato. Il sito spagnolo lo descrive “come uno dei migliori centrocampisti italiani degli anni ’90”.parla di diversi temi: del mondiale mancato, della sua carriera, di Roberto. Tra i temi però che colpiscono di più, c’è senz’altro il suo giudizio sul calcio odierno. Poi un appunto anche sulla questione: «Non mi piace più il calcio, troppi interessi economici» «Non chiedetemi del calcio di oggi, non lo vedo. Non riesco a resistere nemmeno cinque minuti guardando il nostro campionato. A me non piace, perché ci sono troppi interessi economici e le giovanili italiane non sono curate» . Qualche tempo fa alcune sue dichiarazioni furono mal interpretate dopo la morte die Mihajlovic. ...