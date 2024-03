Deviation Games chiude | aveva annunciato un tripla A in collaborazione con Sony

(Di sabato 9 marzo 2024). L’annuncio è arrivato dalla pagina LinkedIn dello studio con base a Los Angeles. Definitionera una realtà ancora giovane. Lo studio fu fondato nel 2020 da alcuni sviluppatori veterani di Call of Duty, Dave Anthony e Jason Blundell. Come ricorda anche Gematsu, l’obiettivo del team era lo sviluppo di un videogiocoA entusiasmante, incon. Qualche tempo fa, il co-fondatore Blundelldi esserci dimesso dal team e di essere passato a lavorare direttamente sotto. Probabilmente le coseno iniziato a girare per il verso sbagliato, visto che siamo arrivati agli esiti odierni. Nell’annuncio su LinkedIn, il chief human resources ...

