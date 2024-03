Deruba ignara turista al Mercato Centrale e lo arrestano

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 9 marzo 2024) Firenze, 9 marzo 2024 - Arrestato dai carabinieri a Firenze un 25enne algerino per il furto della borsa in pelle a unabrasiliana approfittando della confusione che c'è al. L'episodio risale a ieri mentre lastava mangiando seduta in un locale. Il 25enne ha sfilato la borsa in pelle delladallo schienale della sedia senza che lata si accorgesse di nulla anche perché ha nascosto la borsa sotto una giacca che lui teneva pretestuosamente a cavallo sul braccio destro. E' stato il personale addetto alla sicurezza a notare il furto e a bloccare il malvivente. Poi i carabinieri lo hanno arrestato per furto aggravato. Dalla borsa non è stato rubato nulla ma il 25enne è stato trovato in possesso di numerose banconote di valuta straniera. I ...