Demolizione dell’ex centro servizi del Ministero delle Finanze | Gori | “Un altro pezzo di città che torna a vivere”

(Di sabato 9 marzo 2024) “Ildel, edificato alla periferia di Bergamo negli anni ‘90 e costato all’epoca 100 miliardi di lire, non è mai stato utilizzato – afferma il Sindaco di Bergamo Giorgio-. Un evidente spreco di risorse pubbliche e una ferita per il territorio; tanto che la struttura, mai completata, si è guadagnata il titolo di “ecomostro”. Dopo trent’anni, finalmente, ne abbiamo avviato la, con la prospettiva di recuperare l’area a nuove funzioni. Qui verranno realizzate la nuova sede di A2A, la nuova piazzola ecologica e una struttura per la logistica dell’”ultimo miglio”, utile ad evitare che tanti camion e furgoni arrivino con le loro merci fino in. Undi ...

Demolizione della palazzina “ex Carminuccio” : la nota del Comune. Tempo di lettura: 2 minutiProcedure legittime e regolari per l’avvenuta Demolizione di una palazzina all’altezza della rotatoria Arbostella. Lo chiarisce in ... (Leggi)

Come non perdere la casa in caso di separazione o divorzio: Sapere come tutelarsi per non perdere la casa in caso di separazione o divorzio è fondamentale: ecco tutti i consigli da seguire.immobiliare

Lavori all’ex cucina comunale: l’asilo nido sarà pronto tra un anno: Hanno preso il via i lavori per la riconversione in asilo nido dell’ex cucina comunale centralizzata di via Bellini, mediante Demolizione e ricostruzione. Un’opera che comporta un investimento di ...lanazione

Abbattimento dell'ex Cartiera di Bareggio: Italia viva contro l'Amministrazione: Comunicato di Italia Viva Bareggio contro la decisione dell'Amministrazione di abbattere l'edificio storico dell'ex Cartiera. Abbattimento dell'ex Cartiera: Italia viva contro l'Amministrazione "Il pa ...primamilanoovest