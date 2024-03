Delfino morto sul litorale di Ardea | accorre l’esperto | ‘Non si esclude nessuna causa’ I FOTO

Ardea , 9 marzo 2024 – Ennesimo Delfino spiaggia to sull’arenile di lungomare degli Ardea tini, ad Ardea , all’altezza dell’uscita di via Bergamo. Il ritrovamento è stato fatto da alcuni sportivi che ... (ilfaroonline)

Ardea , 9 marzo 2024 – Ennesimo Delfino spiaggia to sull’arenile del lungomare degli Ardea tini, ad Ardea , all’altezza dell’uscita di via Bergamo. Il ritrovamento è stato fatto da alcuni sportivi che ... (ilfaroonline)

Delfino di due metri trovato morto sulla spiaggia di Ardea foto: Il Delfino di una lunghezza di poco più di due metri, non è il primo esemplare ad essere trovato spiaggiato sul litorale di Ardea. Al momento, le cause della morte dell’animale non sono state ancora ...ilfaroonline

Bambini come bersagli: tirano bottiglie di vetro sugli alunni dell’asilo. "I nostri figli sotto choc": L’episodio in viale Rimembranze, all’altezza della fermata del Metromare le maestre e i piccoli si sono nascosti nel sottopasso per ripararsi ...ilrestodelcarlino

Messina, cucciolo di Delfino trovato morto sulla spiaggia a Mortelle: sospetto di arpionamento: Una scoperta sconvolgente nel pomeriggio nel litorale di Mortelle. Un cucciolo di Delfino è stato trovato morto sulla spiaggia, tra il lido della Finanza e ...messina.gazzettadelsud