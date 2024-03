Del Genio attacca Orsato | “Scandaloso | De Laurentiis si faccia sentire una volta e per tutte”

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di sabato 9 marzo 2024) Paolo Del, critica duramente l’operato di Danielein Napoli-Torino e invita Dea prendere posizione contro il direttore di gara di Schio. CALCIO NAPOLI – Paolo Del, noto giornalista di Telecapri Sport e Radio Kiss Kiss Napoli, non le ha mandate a dire nel commentare la direzione arbitrale di Danielein Napoli-Torino. Un attacco frontale all’operato del fischietto di Schio, definito “insopportabile“. “La contestazione del pubblico azzurro versoè stata forte e non si può omettere – ha esordito Del– Chi racconta la partita deve fare cronaca. Il suo atteggiamento è insopportabile e io non vorrei più sopportarlo“. Il riferimento è alle numerose proteste dei tifosi partenopei per alcune decisioni controverse dell’arbitro, ...