Degrado | sistemate l’ex caserma San Martino

(Di sabato 9 marzo 2024) "Sulla realizzazione o meno del parcheggio Sannoi non abbiamo voce in capitolo; ciò che a noi interessa è sistemare l’area attorno al rudere rimasto in piedi, mettere in sicurezza il tutto e garantire il decoro". La puntualizzazione è di Paolo Pandolfi, uno dei residenti di via Torrioni nel tratto che da via Montebello si innesca con via Oberdan. Lui, assieme ad altri cittadini, hanno messo in piedi una petizione per chiedere di eliminare ilnella zona circostanteSan, dove da anni la situazione è pessima e senza soluzione. Il caso si lega con il balletto a cui si sta assistendo attorno alla costruzione o meno del parcheggio multipiano San, con i vertici dell’amministrazione che si rimpallano i punti di vista. Senza il nuovo parcheggio è ...