De Laurentiis vuole lo stadio a Bagnoli | un’intemerata che trascina Napoli in una inutile e dannosa querelle

(Di sabato 9 marzo 2024) Cesare – Caro Guido ilpareggia in casa con il Torino una partita che poteva e doveva vincere. Il Torino ha confermato di essere squadra aggressiva, che pressa a tutto campo, ostica e fallosa. Inoltre dalle prime battute ha pensato a perdere tempo e portarsi via un punto. E l’atteggiamento distruttivo è stato facilitato dalla pessima gestione dei cartellini dell’arbitro. Illa partita l’ha fatta e ha avuto anche le sue occasioni che avrebbero legittimato la vittoria. La squadra rispetto all’inerzia manifestata con i precedenti allenatori è viva, combatte e soprattutto gioca. Guido – Tutto vero ma la cura Calzona non ha ancora portato alcuni giocatori a prestazioni soddisfacenti e continue. Ilha purtroppo dimostrato di non essere capace di fare tre vittorie di fila. Non parlo di filotto ma almeno di un minifilotto ...