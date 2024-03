De Laurentiis | nuovo stadio | Bagnoli si complica | spunta il piano B

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di sabato 9 marzo 2024) De, problemi per ildel Napoli: il no del Comune per. Afragola resta l’alternativa. CALCIO NAPOLI – La questione deldel Napoli voluto da Aurelio Deresta un rebus pieno di incognite secondo quanto riportato oggi da Il Mattino. Il progetto del patron azzurro di edificare l’impianto nell’area disi sta infatti scontrando con numerosi ostacoli burocratici. De, per loc’è il no perNonostante il via libera di Invitalia, proprietaria dei suoli di, il Comune della zona si è opposto all’iniziativa, ponendo un primo paletto importante alla fattibilità dell’opera voluta da De ...