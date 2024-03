De Carolis-Sadjo oggi in tv | Europeo supermedi 2024 | dove vederlo | orario | programma | streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 9 marzo 2024) Ancora un tentativo di impresa per Giovanni De, che alle soglie dei 40 anni prova a strappare di mano il titolodeia Kevin Lele. L’italiano e il francese sono di scena a Levallois, nel palasport intitolato a un altro pugile di chiara fama in Francia, Marcel Cerdan. Sarà un evento di portata molto rilevante, quello che vede il pugile romano provare a sovvertire un pronostico difficilissimo. Non che sia per lui qualcosa di impossibile, dal momento che ci è già riuscito più volte in anni passati. Vero è, però, che il transalpino con la sua boxe di particolare potenza può essere davvero efficace. Comunque vada a finire, ci sarà tanto da trarre dalle due storie, l’una fatta di indomabilità a dispetto della carta d’identità, l’altra di quasi nulla conoscenza di altro che vittorie per ...