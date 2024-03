De Benedetti ora spieghi all' Antimafia | il cerchio si stringe | perché l' Ing trema

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 9 marzo 2024) Sul caso dossieraggio, Carlo Nordio propone una commissione d'inchiesta parlamentare. Ma non solo: il centrodestra chiede anche che Carlo De, editore del Domani - che stando all'inchiesta di Perugia è stato il principale canale di divulgazione dei dossier sottratti illegalmente alle banche dati della Direzione nazionale- racconti subito quel che sa su questa torbida vicenda. "Venga ascoltato dall'". Quali rapporti permettevano al quotidiano di Dedi fare incetta di file riservati? Questa, in buona sostanza, è la domanda sottoposta da Mauro D'Attis, deputato di Forza Italia, all'Ingegnere e al direttore di Domani, Emiliano Fittipaldi. In questo contesto, comunque, potrebbero non essere soloe Copasir ad occuparsi del dossier. Guido Crosetto, ...