David Parenzo cacciato dalla Sapienza | università vietata agli ebrei

(Di sabato 9 marzo 2024) Per il giornalista, il discriminato, sono «ragazzini con le idee confuse» che si spera cresceranno e magari finiranno in banca, «anche se auguro loro di fondare delle start up». Per gli studenti di Azione Universitaria, cioè quelli di destra, che in collaborazione con il Corriere della Sera avevano organizzato un incontro sul tema “Ricambio generazionale: pronti, partenza, via!”, la situazione è più complessa. Da quando un paio d'anni fa le liste di destra hanno ottenuto circa il 25% alle elezioni nell'ateneo, l'aria si è fatta pesante. Le forze dell'ordine hanno consigliatostudenti di Azione Universitaria di avvisarle di ogni iniziativa; non per controllarli, ma per tutelarli dalle azioni di disturbo dei collettivi di sinistra ed evitare che queste degenerino in violenza. L'attuale presidente dei giovani di destra ...