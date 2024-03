D’Amico spera nel bis sardo “Uniti possiamo vincere”

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di sabato 9 marzo 2024) Alessandra Todde per Luciano: è questa la scritta che campeggia sullo schermo allestito a L’Aquila per il comizio che chiude l’intensa campagna elettorale del candidato delle forze progressiste, un’ampia coalizione che va da Azione e Italia viva al Pd e al M5S. L’ex rettore di Teramo, che domenica cercherà di strappare alle destre la guida della Regione Abruzzo, ha voluto al suo fianco per l’ultimo appello agli indecisi solo la presidente della Regione Sardegna. Todde sul palco per la volata finale in Abruzzo di LucianoE il parallelo tra l’Abruzzo e la Sardegna è stato il filo rosso della campagna elettorale del campo largo con cui si è cercato di risvegliare l’orgoglio degli abruzzesi soggiogato da cinque anni di giunta Marsilio, in cui la sanità, le infrastrutture, il lavoro hanno segnato il passo. Se il vento del cambiamento ha ...